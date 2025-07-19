KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 15:48
6225 Bilgisayar İsletmenligi sertifikasi hk.

Lisans egitimimde herhangi bir bilgisayar ile ilgili ders almadım andak Hemba uzerinden 160 saatlik Bilgisayar İsletmenligi katilim sertifikasi aldim bu yeterli olur mu? Yeterli degilse nerelerden gecerli bir sertifika alabilirim daha onde bu tip bir sertifika almis birileri yardimci olursa cok sevinirim.


schopenhauerizm
Memur
19 Temmuz 2025 15:55

basvurdun mu kadroya


iktisatcigenc
Aday Memur
19 Temmuz 2025 15:57

Hayır henuz ogrenciyim ancak onceden durumu netlestirmek istiyorum kafam rahatlasin diye

schopenhauerizm, 2 saat önce

basvurdun mu kadroya


enginar123
Aday Memur
19 Temmuz 2025 16:03

Kursa git için rahat olsun 2 aya alırsın sertifika

iktisatcigenc, 2 saat önce

Hayır henuz ogrenciyim ancak onceden durumu netlestirmek istiyorum kafam rahatlasin diye


schopenhauerizm
Memur
19 Temmuz 2025 16:05

mesaj attım sana

enginar123, 2 saat önce

Kursa git için rahat olsun 2 aya alırsın sertifika


iktisatcigenc
Aday Memur
19 Temmuz 2025 16:15

Hocam hangi kurslari onerirsiniz hangi sehirdeydinjz

enginar123, 2 saat önce

Kursa git için rahat olsun 2 aya alırsın sertifika

Toplam 5 mesaj

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