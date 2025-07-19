Sendikalarımız

Merak ediyorum yetkili sendikamız her sene işçi sendikasının aldığı hakların yanından bile geçemez iken ve bundan bir gram umrunda değil iken memur arkadaşlar neden halen üye olmaya devam ediyor

Merak ediyorum yetkili sendikamız her sene işçi sendikasının aldığı hakların yanından bile geçemez iken ve bundan bir gram umrunda değil iken memur arkadaşlar neden halen üye olmaya devam ediyor