Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 16:15
Sendikalarımız
Merak ediyorum yetkili sendikamız her sene işçi sendikasının aldığı hakların yanından bile geçemez iken ve bundan bir gram umrunda değil iken memur arkadaşlar neden halen üye olmaya devam ediyor

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