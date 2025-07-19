Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 16:17
İşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı.

İşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı , memur sendikaları yüzde 15 'e sesini bile çıkarmadı , peki neden halen üyesiniz değerli arkadaşlar, ben neden sizin yaptığınızı çekmek zorundayım , ben üye olanlara hakkımı helal etmiyorum


Dr.Pisagor
Aday Memur
19 Temmuz 2025 16:57

Merhaba hocam. Öncelikle şunu belşrtmek isterim. 2025 Ocak ayında memurlara verilen enflasyon farkı işçiler de verildi. Bizim Ocak ayında enflasyon dahil 11.5 zam alırken, işçiler enflasyon dahil 29.5 zam almış olacaklar. Aynı şekilde memurlar Temmuz ayında enflasyon dahil 15.8 zam alırken işçiler enflasyon kadar alacağı için 16.6 zam alacaklar. Yani totalde kümülatif 2025 için %48 gibi bir zam alacaklar. Memurlar 2025 için totalde %27-28 gibi bir zam aldılar. Diğer dediklerinizde sonuna kadar haklısınız. Bu devran böyle devam eder ne yazık ki.


Reksai786
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:01

hocam işçi işçidir. memur ise öğretmendir doktordur vhki dir hizmetlidir hakimdir genel müdürdür bilmem ne müdürüdür bilmem ne danışmanıdır vesaire.

memurlara ayrılacak para 100 lira diyelim eğer bu yüzdelik verilirse bazısına çok bazısına az gittiği için az yüzde verebiliyorlar.

olması gerekeni söylüyorum

seyyanen 20bin tl (emekliliğe sayılacak şekilde)

ek derse seyyanen 70 tl

rakamlar artabilir ama bu tarz olmalı en azından konut ve gıda sorunu çözülene kadar kanaatindeyim


Dr.Pisagor
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:07

Seyyanen verileceğini düşünmüyorum.. Belki emeklilere verilebilir. Ben işçi zammından dolayı 2026 ilk altı ayın yüksek oranda olacağını düşünüyorum.. %15 olabilir. Önceki altı ayın enflasyonunu da ekleyip totalde ilk altı ay için %20 verebilir.

Reksai786, Dün

hocam işçi işçidir. memur ise öğretmendir doktordur vhki dir hizmetlidir hakimdir genel müdürdür bilmem ne müdürüdür bilmem ne danışmanıdır vesaire.

memurlara ayrılacak para 100 lira diyelim eğer bu yüzdelik verilirse bazısına çok bazısına az gittiği için az yüzde verebiliyorlar.

olması gerekeni söylüyorum

seyyanen 20bin tl (emekliliğe sayılacak şekilde)

ek derse seyyanen 70 tl

rakamlar artabilir ama bu tarz olmalı en azından konut ve gıda sorunu çözülene kadar kanaatindeyim


hsynkrt33
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:09
çakma bir akıllı saate hepsi tav olur

Pratik Hoca
Şube Müdürü
19 Temmuz 2025 17:10

Ey öğretmen camiası. 2025 Nisan- Ağustos dönemi ÖMK kariyer kılavuzubyayınlanmamış. Kanun 20 yılını dolduran bsş öğretmen, 10 yılını dolduran uzman olur diyor. Kanun var. Yönetmelik var. Ama iki satır kılavuz yayınlanmadığı için hakkımızı alamıyoruz. Olayı şöyle düşünün haziran ayı gelmiş bakanlık iliçi ildışı kılavuzunu yayınlamıyor.

Bir sendikada çıkıp niye olmuyor niye bu keyfilik demiyor.

İstifa mı kesinlikle edin. Yetkili ama etkisiz sendika istemiyoruz.

Okuldaki işçi alacsk 70 bin öğretmen 50 bin. Sendikanın gündemi 4+4+4. Bir diğeri okullarda polis olmasın güvenlik alınsın derdşnde.

Eriyen ekdersler

Mesleki itibar kimsenşn gündeminde değil


yvzhfz
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:34
Hükümetle masaya hangi sendika oturuyorsa,o masaya kim o sendika yetkililerini oturtuyorsa,bu dağıtımda kimin payı varsa hepsine hakkımı helal etmiyorum.

Kuskusuz
Genel Müdür
20 Temmuz 2025 09:08

Ben hakkımı o kadar insana helal etmiyorum ki. Muhtemelen geriye minik biz azınlık kalıyordur. Hele bu sene Egitim bir sen okuldaki sendika görevlileri ile Ayaş ta havuzlu otellerde konaklayıp geri döndüklerinde türban ve eş cinseller ile ilgili imza topladığında ogretmenin derdi bile kendisi degil ki!.. Rezillik... Kampa giriyorsun çıkıyorsun imza topladığın konu bizimle ilgili degil. Dertleri biz olmayan bir sendikanın masadan da bizle ilgili bir sey istemeyeceği ortada. Olacakları ya da olmayacakları seyredecegiz.


Capo calaberno
Aday Memur
20 Temmuz 2025 12:04

memurlar üvey evlat.

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