İşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı.

Ey öğretmen camiası. 2025 Nisan- Ağustos dönemi ÖMK kariyer kılavuzubyayınlanmamış. Kanun 20 yılını dolduran bsş öğretmen, 10 yılını dolduran uzman olur diyor. Kanun var. Yönetmelik var. Ama iki satır kılavuz yayınlanmadığı için hakkımızı alamıyoruz. Olayı şöyle düşünün haziran ayı gelmiş bakanlık iliçi ildışı kılavuzunu yayınlamıyor.

Bir sendikada çıkıp niye olmuyor niye bu keyfilik demiyor.

İstifa mı kesinlikle edin. Yetkili ama etkisiz sendika istemiyoruz.

Okuldaki işçi alacsk 70 bin öğretmen 50 bin. Sendikanın gündemi 4+4+4. Bir diğeri okullarda polis olmasın güvenlik alınsın derdşnde.

Eriyen ekdersler

Mesleki itibar kimsenşn gündeminde değil