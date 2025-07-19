Sendikalar

İşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı , memur sendikaları yüzde 15 'e sesini bile çıkarmadı , peki neden halen üyesiniz değerli arkadaşlar, ben neden sizin yaptığınızı çekmek zorundayım , ben üye olanlara hakkımı helal etmiyorum

İşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı , memur sendikaları yüzde 15 'e sesini bile çıkarmadı , peki neden halen üyesiniz değerli arkadaşlar, ben neden sizin yaptığınızı çekmek zorundayım , ben üye olanlara hakkımı helal etmiyorum