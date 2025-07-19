Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 16:22
Mazerete bağlı il dışı tayin

arkadaşlar mazerete bağlı yer değiştirmenin ilk aşaması ne zaman bitiyor. ayrıca görev yeri belgei yüklememiz lazım mı? bilgiler manuel giriliyor.

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