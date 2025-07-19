Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 16:35
Adliye Güvenlik Maaşı
Arkadaşlar adliyede güvenlik maaşı ek gelirlerle birlikte güncel olarak ne kadar?

umuttisigi
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:01
50 bin

ARTVİNLİ1608
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:15
Teşekkür ederim. Alım için sormuştum.
umuttisigi, 40 dk. önce
50 bin
Toplam 2 mesaj

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