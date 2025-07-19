Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 16:54
İnfaz Koruma Memurluğundan İlçe Belediyesine Geçiş

İnfaz koruma memurluğundan İlçe Belediyesine kurumlar arası geçiş ile geçen var mı, hangi kadrolara geçilebilir, daha sonra il belediyelerine geçmek zor müdür ayrıca lçe belediyelerinin maddi-manevi avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikAile Yılı / Yarı zamanlı çalışmaZabıt katibi lojman ihtiyacıBakanlığın DikkatineSendikalar ne işe yararÜnvan değişikliği hak.Tayin sonrası feragat hkAdalet hizmetleri sınıfı olmazsaAdliye Güvenlik MaaşıFazla Çalışma izni

Sözlük

mutluluk veren kokular 3 MT Global Danışmanlık 1 Yapay yağmur 1 yks 2025 1 Dönüşü muhteşem olmak 1 güne bir söz bırak 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 olay ufku 1 spotify 1 kronik venöz yetmezlik 1

Son Haberler

'Zeytinlik yasa teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiTürkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip'Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir YKS'de Hayalini GerçekleştirdiDevlet Bahçeli'den dikkat çeken öneri: Biri Kürt, diğeri Alevi olsun!Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı