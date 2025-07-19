Kamu İşçileri Arasındaki Eşitsizlikler Üzerine

Kamu İşçileri Arasındaki Eşitsizliklere Dair Gerçekçi Bir Değerlendirme

Kamu işçisi kavramı, toplumda çoğu zaman tek tip bir iş koluymuş gibi algılanmakta; bu nedenle de kamudaki işçilerin yaşadığı sorunlar çoğu zaman yüzeysel ve eksik değerlendirmelere konu olmaktadır. Ancak kamu işçisi, çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve farklı düzeylerde risk, zorluk ve sorumluluk taşıyan bir iş gücünü ifade eder.

Ağır ve Tehlikeli İş Kolları ile Diğer Kamu İşleri Arasındaki Uçurum

Ağır ve tehlikeli iş kollarında görev yapan kamu işçileri ?örneğin maden ocaklarında, yol bakım ekiplerinde, orman yangınlarında veya demiryolu bakımında çalışanlar? ciddi bir fiziksel risk altındadırlar. Bu personeller, iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından yüksek risk altındadır ve hayatlarını tehlikeye atarak kamusal görevlerini ifa etmektedirler.

Buna karşılık, KYK yurtlarında, hastanelerde veya okul gibi kurumlarda temizlik, destek hizmetleri ya da yardımcı işler yapan işçilerin görev tanımları bu denli tehlike ve sorumluluk içermemektedir. Bu, o çalışanların önemsiz ya da değersiz olduğu anlamına gelmez; ancak işin niteliği, riski ve ağırlığı söz konusu olduğunda aynı kefeye konulmaları ne mantıklıdır ne de adil.

Maaş Politikası: Eşitlik mi, Adalet mi?

Aynı ?kamu işçisi? statüsü altında, işin niteliği ve riski gözetilmeksizin eşit ücret politikası uygulanması büyük bir yanılgıdır. Örneğin:

Zonguldak?ta veya Soma?da ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışan bir kamu maden işçisinin,

Ankara?da bir KYK yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan bir kamu işçisiyle

aynı maaşı alması, kamu vicdanını yaralayan bir tablodur. Burada talep edilen şey ayrımcılık değil, emek ve risk temelli adil bir değerlendirme sistemidir.

Kadroya Geçiş ve KPSS ile Alım Gerçeği

Eskiden taşeron olarak çalışan ve daha sonra 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen kamu işçileri arasında da farklılıklar mevcuttur. Bu işçiler arasında hem KPSS ve mülakatla kurumlara yerleşen, hem de teknik bilgi ve beceri gerektiren tehlikeli işlerde çalışan binlerce kamu emekçisi vardır. Bu kişilerin ağır şartlarda çalışmalarına rağmen, ?diğer işçilerle aynı? görülmesi kamuoyundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

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