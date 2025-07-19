Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 17:35
Kamu İşçileri Arasındaki Eşitsizliklere Dair

Kamu İşçileri Arasındaki Eşitsizliklere Dair Gerçekçi Bir Değerlendirme

Kamu işçisi kavramı, toplumda çoğu zaman tek tip bir iş koluymuş gibi algılanmakta; bu nedenle de kamudaki işçilerin yaşadığı sorunlar çoğu zaman yüzeysel ve eksik değerlendirmelere konu olmaktadır. Ancak kamu işçisi, çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve farklı düzeylerde risk, zorluk ve sorumluluk taşıyan bir iş gücünü ifade eder.

Ağır ve Tehlikeli İş Kolları ile Diğer Kamu İşleri Arasındaki Uçurum

Ağır ve tehlikeli iş kollarında görev yapan kamu işçileri ?örneğin maden ocaklarında, yol bakım ekiplerinde, orman yangınlarında veya demiryolu bakımında çalışanlar? ciddi bir fiziksel risk altındadırlar. Bu personeller, iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından yüksek risk altındadır ve hayatlarını tehlikeye atarak kamusal görevlerini ifa etmektedirler.

Buna karşılık, KYK yurtlarında, hastanelerde veya okul gibi kurumlarda temizlik, destek hizmetleri ya da yardımcı işler yapan işçilerin görev tanımları bu denli tehlike ve sorumluluk içermemektedir. Bu, o çalışanların önemsiz ya da değersiz olduğu anlamına gelmez; ancak işin niteliği, riski ve ağırlığı söz konusu olduğunda aynı kefeye konulmaları ne mantıklıdır ne de adil.

Maaş Politikası: Eşitlik mi, Adalet mi?

Aynı ?kamu işçisi? statüsü altında, işin niteliği ve riski gözetilmeksizin eşit ücret politikası uygulanması büyük bir yanılgıdır. Örneğin:

Zonguldak?ta veya Soma?da ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışan bir kamu maden işçisinin,

Ankara?da bir KYK yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan bir kamu işçisiyle

aynı maaşı alması, kamu vicdanını yaralayan bir tablodur. Burada talep edilen şey ayrımcılık değil, emek ve risk temelli adil bir değerlendirme sistemidir.

Kadroya Geçiş ve KPSS ile Alım Gerçeği

Eskiden taşeron olarak çalışan ve daha sonra 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen kamu işçileri arasında da farklılıklar mevcuttur. Bu işçiler arasında hem KPSS ve mülakatla kurumlara yerleşen, hem de teknik bilgi ve beceri gerektiren tehlikeli işlerde çalışan binlerce kamu emekçisi vardır. Bu kişilerin ağır şartlarda çalışmalarına rağmen, ?diğer işçilerle aynı? görülmesi kamuoyundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.


mka90
Aday Memur
19 Temmuz 2025 17:37

- İlgili konunun devamı...

Vicdani ve Mantıklı Olmaya Davet

Kamu işçilerine dair yorum yaparken; özellikle maaş, iş yükü, çalışma ortamı gibi kriterleri bütüncül bir şekilde ele almak, hem vicdanî hem de mantıklı bir duruşun gereğidir. Her kamu işçisinin görevi değerlidir, ancak işin tehlike düzeyi, zorluk seviyesi ve yaşamsal riski değerlendirme dışı bırakıldığında, ortaya çıkan tablo ne adildir ne de sürdürülebilirdir.

Bu bağlamda, kamuoyunu, yetkilileri ve ilgili kurumları;

İş koluna göre ücretlendirme ve ek tazminat sistemini yaygınlaştırmaya,

Kamu işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmeye,

Emeğin niteliğini gözeten adil uygulamaları teşvik etmeye

davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır:

?Eşit işe eşit ücret? adildir.

Ama farklı işe eşit ücret, adaletin değil, tembelliğin ürünüdür.

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