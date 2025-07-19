Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 18:02
cte geçici görevlendirme
geçici görevlendirme ile nasıl gittiniz.nasıl bir yol izlediniz. herhangi bir mazeret belirtmek zorunda mıyım

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