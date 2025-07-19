Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 18:02
Ne yapmalıyım? Büyüklerin yardımcı olur musunuz

Selamlar 7 ay önce il içi tayin istedim sayın müdür tarafindan onaylandı fakat personel şube hala bekletiyor bu ay diğer ay yazın alcaz diyor. Müdür onay vermeisne rağmen pbys de olumsuz yazıyor


Redsf18
Aday Memur
19 Temmuz 2025 18:30

Ast üstün kararını nasıl bozuyor dava aç Dicem olmayacak en son çare olmazsa yapacağın bu olmadı bi görüş ayarla konuş başka yolu yok torpil olsa zaten başlık açmazdın yapacakların bunlar


Kasvetli18
19 Temmuz 2025 18:34

Cevap için teşekkürler abi, 3 kez görüşe gittim 3ncu gittiğimde onay verildi üzerinden 7 ay geçti. Tamam abi tekrar görüş talebi yazayim

Redsf18, 1 saat önce

Ast üstün kararını nasıl bozuyor dava aç Dicem olmayacak en son çare olmazsa yapacağın bu olmadı bi görüş ayarla konuş başka yolu yok torpil olsa zaten başlık açmazdın yapacakların bunlar


tundercat06
Şef
19 Temmuz 2025 18:48
terazinin denge şaştığı üçin

Kasvetli18
19 Temmuz 2025 18:53

&#128557;&#128557;

tundercat06, 44 dk. önce
terazinin denge şaştığı üçin

Kasvetli18
19 Temmuz 2025 18:54

Teşekkür ederim

tundercat06, 44 dk. önce
terazinin denge şaştığı üçin
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Mazeret ataması 202512 ile 16 bin zam taslak aşaması Fazla Mesai Ücreti + Gece TazminatıYarı Zamanlı Çalışma 2025 banka promosyonuEski Emniyet Genel Müdürü Celal UzunkayaZam YOK Canımız Sağolsun.!

Sözlük

bi mola radyo yayını 2 güne bir söz bırak 1 kronik venöz yetmezlik 1 mutluluk veren kokular 3 o gün bugündür 1 MT Global Danışmanlık 1 hiç ışık yok 1 olay ufku 1 spotify 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2

Son Haberler

Erzurum'da sağlık çalışanları 88 haftadır Gazze için yürüyorMilli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'deİstanbul Havalimanı 1560 Uçuşla ZirvedeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tütünle Mücadelede Kararlılık MesajıÖzgür Özel'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı