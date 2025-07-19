Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 18:14
Ortaöğretimle Atanıp AÖF Okumak?

Ortaöğretimle atandıktan sonra hangi aöf bölümleri lisans tamamlaya yarıyor hamşire olarak calısıyorum hangı klavuza bakmam gerektiğini bulamadım çoğu saglık yönetimi okuyor ama yok mu baska bölüm tercih listemeye yazacagım

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