Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 18:39
Ortaöğretim KPSS ile memur olmak
Merhaba lise mezunuyum ortaöğretim kpssye girmiştim 71 puan aldım İstanbulda ikamet ediyorum memurluk için nasıl bir yol izleyebilirim nerelere başvuru yapabilirim alım nerelerede oluyor yardımcı olabilir misiniz

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