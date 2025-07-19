KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 19:01
Asem Pomem Tercihi

Merhabalar ben asem ve pomemden asil kazandım.Asemin sağlık sürecinide tamamlayıp raporumu aldım.Lisans mezunuyum asemden subaylığa geçme hedefimde var ama pomem daha rahat ve kadrolu pomeme git diyende çok. Lakin tercih konusunda kafam biraz karışık bu görevlerde olan büyüklerimin fikirlerini merak ediyorum.

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