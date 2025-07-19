Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 19:13
Lojman sıralaması açıklayan iller
lojman sıralaması açıklayan iller hakkında bilgi paylaşalım size zahmet, Diyarbakır hakkında bilgisi olan var mı

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