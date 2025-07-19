KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


19 Temmuz 2025 20:11
Hukuk +90 puan

Merhaba, KPSS?den +90 puan alan avukat meslektaşlarımın oluşturduğu gruba katılmak istiyorum.Puanım 92. Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.

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