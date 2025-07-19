Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 20:50
Sığ Tartışmalara Son Vermeliyiz!

Biz polisler için özlük hakları bir lütuf değil, görevimizin meşru ve doğal karşılığıdır. Son zamanlarda bazı meslek gruplarından gelen hadsiz karşılaştırmalar ve saygısız yorumlar, ne gerçeği yansıtır ne de ciddiye alınmayı hak eder. Polislik, masa başı mesleklerle kıyaslanamaz. Canımız pahasına görev yaparken, haklarımızı sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Bu yüzden, değerli meslektaşlarımızdan ricamız; bu tür sığ ve kışkırtıcı tartışmalara çekilmeyin. Mesleğimizin vakarına ve haklı duruşumuza gölge düşürmeden, birlik içinde hakkımızı savunmaya devam edelim.

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