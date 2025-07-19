Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2025 21:42
süt izni sonrası yarım zamanlı çalışma
süt izninde olan memur süt izni bitimi yarım zamanlı çalışmadan faydalanabilecek mi?

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