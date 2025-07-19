Tatilde resen görev verilebilir mi?

Merhaba sayın hocalarım, tatilde resen verilen göreve gidilmezse ne olur, 1 haftalığına başka ile gonerilen seminerlerden var ya, bilen varsa cevaplayabilir mi? Bu öğretmenlik cidden artık can sıkıyor, eskiden öğrenciler biraz sıkıntılıydi, ama ne watsap vardı ne bunlar vardı, sanki CEO yum aldığım maas ne de başka şehre gönderme, yok şu eğitimi bu eğitimi, bıktım ya, torpilim olsa memurluğa geçerdim, Z kuşağı olsaydım yani bilgim olsaydı, sağlıkta memur, temizlikci olurdum, 13 senedir yapıyorum son seneler beni yaslandirdi cidden, tatil bitmesin diye takvime bakmıyorum,sürekli zorla bir şeyler yaptırmaları dan bıktım artık, eskiden mudurn arkasindaki panoda ogretmenlerin telefon numaraları var diye hocalar gidip şikayet etmişti,şimdi telefonlarımiz,her ay ödediğim faturaya rağmen onların,pandemide zorla asi, ve bizim müdür tatilde sürekli mesaj atıyor, tatilde değilim gibi, zorla aşı, zorla seçim görevi, zorla sınav görevi, zorla beli ziyareti, zorla koçluk, zorla başka şehre yollama ne ya, daha sayamadığım bir sürü zorla var,resen diyince yumuşak oluyor, dünyanın en durgun, en sakin mesleği olması gerekirken CEO gibiyiz,sürekli toplantı ,boş boş şeyler, eskiden bunlar yoktu öğrencilerde sıkıntı da yoktu.