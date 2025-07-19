Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 22:11
Tatilde resen görev verilebilir mi?

Merhaba sayın hocalarım, tatilde resen verilen göreve gidilmezse ne olur, 1 haftalığına başka ile gonerilen seminerlerden var ya, bilen varsa cevaplayabilir mi? Bu öğretmenlik cidden artık can sıkıyor, eskiden öğrenciler biraz sıkıntılıydi, ama ne watsap vardı ne bunlar vardı, sanki CEO yum aldığım maas ne de başka şehre gönderme, yok şu eğitimi bu eğitimi, bıktım ya, torpilim olsa memurluğa geçerdim, Z kuşağı olsaydım yani bilgim olsaydı, sağlıkta memur, temizlikci olurdum, 13 senedir yapıyorum son seneler beni yaslandirdi cidden, tatil bitmesin diye takvime bakmıyorum,sürekli zorla bir şeyler yaptırmaları dan bıktım artık, eskiden mudurn arkasindaki panoda ogretmenlerin telefon numaraları var diye hocalar gidip şikayet etmişti,şimdi telefonlarımiz,her ay ödediğim faturaya rağmen onların,pandemide zorla asi, ve bizim müdür tatilde sürekli mesaj atıyor, tatilde değilim gibi, zorla aşı, zorla seçim görevi, zorla sınav görevi, zorla beli ziyareti, zorla koçluk, zorla başka şehre yollama ne ya, daha sayamadığım bir sürü zorla var,resen diyince yumuşak oluyor, dünyanın en durgun, en sakin mesleği olması gerekirken CEO gibiyiz,sürekli toplantı ,boş boş şeyler, eskiden bunlar yoktu öğrencilerde sıkıntı da yoktu.


m.r_f
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 08:54

Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Can sıkıcı bir durum, sizi iyi anlıyorum. Valilik oluru varsa gitmek zorundasınız hocam. Gitmek istemiyorsanız rapor almanızı öneririm, inceleme soruşturma vs durumlarda elinizde bulunsun. Bir de nacizane tavsiyem; cep numaranızı değiştirin, yeni hat alın ve şu an kullandığınızı kapatmayın. Mebbis vs gibi sistemlerde eski numaranız kalsın ama asla açmayın onu. Okul, ilçe, öğrenci veya veli ve hatta öğretmenlere dahi vermeyin numaranızı. "Olmaz ki öyle" demeyin, oluyor. 3 yıldır üç farklı ilçede kimseye vermedim cep numaramı. Biraz ısrar ediyorlar ama sonra kabulleniyorlar. En sağlıklısı bu. Size ulaşması mı gerek; devletin dili resmidir. Yazsın yazıyı versin postaya, gerisi allah kerim.


spock
Genel Müdür
20 Temmuz 2025 09:55

Sanırım şu maarif model eğitici eğitiminden bahsediyorsunuz.

Öğretmenliğin "durgun ve sakin" bir meslek olduğunu kim söyledi size bilmiyorum işin içinde gençler varsa hareket muhakkak olur.

Ben zorunlu olmamama rağmen öğrenciler için tecrübe olur, heyecan olur diye işi gücü bıraktım 15 temmuz kutlama programında öğrencilerimle sahne aldım. Hepsi şık şıkıdım giyinmişler gelmişler. Gözlerindeki sevinci görecektiniz...


sias
Şef
20 Temmuz 2025 10:03

Teşekkürler cevap için, numara mecburren veriyoruz, malum WhatsApp okul grubu, mudurumuzde tatilde oynayacak öğretmen bulamayınca sürekli iş cikariyor, onun da suçu yok gerçi, milli eğitim de öğretmeni tatilde rahat bırakmıyor baksana, 2012 de atandım, 15 e kadar öğretmenlik iyisi, 55 kişilik sınıfların olmasına rağmen ,tatillerde cidden rahattik

m.r_f, 4 saat önce

Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Can sıkıcı bir durum, sizi iyi anlıyorum. Valilik oluru varsa gitmek zorundasınız hocam. Gitmek istemiyorsanız rapor almanızı öneririm, inceleme soruşturma vs durumlarda elinizde bulunsun. Bir de nacizane tavsiyem; cep numaranızı değiştirin, yeni hat alın ve şu an kullandığınızı kapatmayın. Mebbis vs gibi sistemlerde eski numaranız kalsın ama asla açmayın onu. Okul, ilçe, öğrenci veya veli ve hatta öğretmenlere dahi vermeyin numaranızı. "Olmaz ki öyle" demeyin, oluyor. 3 yıldır üç farklı ilçede kimseye vermedim cep numaramı. Biraz ısrar ediyorlar ama sonra kabulleniyorlar. En sağlıklısı bu. Size ulaşması mı gerek; devletin dili resmidir. Yazsın yazıyı versin postaya, gerisi allah kerim.


sias
Şef
20 Temmuz 2025 10:05

Hocam milyon dolarlık şirketlerde bile home Office çalışıyor insanlar, beş dklik işyerlerine gitmiyor, onlinedan halledilebilecek bir şey için taa erzuruam İstanbul'a yollanmak ne hele de tatilde, ben 2 ay tatilde bile kafam yerinde gelmiyor,öğretmenlik beni yoruyor kafa olarak zaten.

spock, 3 saat önce

Sanırım şu maarif model eğitici eğitiminden bahsediyorsunuz.

Öğretmenliğin "durgun ve sakin" bir meslek olduğunu kim söyledi size bilmiyorum işin içinde gençler varsa hareket muhakkak olur.

Ben zorunlu olmamama rağmen öğrenciler için tecrübe olur, heyecan olur diye işi gücü bıraktım 15 temmuz kutlama programında öğrencilerimle sahne aldım. Hepsi şık şıkıdım giyinmişler gelmişler. Gözlerindeki sevinci görecektiniz...


sias
Şef
20 Temmuz 2025 10:07

Bir de hocam ilkin dilekçe versem mantıklı olur mu, iptal için yoksa direkt rapor mü alayım? Evde kronik hastalığı olan biri var, bakıcısı olarak gorunmiyorum ama babamin raporu var, onun belgesiyle dilekçe versem olur mu acaba?

spock, 3 saat önce

Sanırım şu maarif model eğitici eğitiminden bahsediyorsunuz.

Öğretmenliğin "durgun ve sakin" bir meslek olduğunu kim söyledi size bilmiyorum işin içinde gençler varsa hareket muhakkak olur.

Ben zorunlu olmamama rağmen öğrenciler için tecrübe olur, heyecan olur diye işi gücü bıraktım 15 temmuz kutlama programında öğrencilerimle sahne aldım. Hepsi şık şıkıdım giyinmişler gelmişler. Gözlerindeki sevinci görecektiniz...

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