Tatilde resen görev verilebilir mi?

Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Can sıkıcı bir durum, sizi iyi anlıyorum. Valilik oluru varsa gitmek zorundasınız hocam. Gitmek istemiyorsanız rapor almanızı öneririm, inceleme soruşturma vs durumlarda elinizde bulunsun. Bir de nacizane tavsiyem; cep numaranızı değiştirin, yeni hat alın ve şu an kullandığınızı kapatmayın. Mebbis vs gibi sistemlerde eski numaranız kalsın ama asla açmayın onu. Okul, ilçe, öğrenci veya veli ve hatta öğretmenlere dahi vermeyin numaranızı. "Olmaz ki öyle" demeyin, oluyor. 3 yıldır üç farklı ilçede kimseye vermedim cep numaramı. Biraz ısrar ediyorlar ama sonra kabulleniyorlar. En sağlıklısı bu. Size ulaşması mı gerek; devletin dili resmidir. Yazsın yazıyı versin postaya, gerisi allah kerim.