Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 22:12
İstanbul lojman

İstanbul fulya bolgesi lojmanlarda sıra 3 aydır hep yerinde sayıyor hiç ilerleme yok diğer yerlerde çıkan var mı?

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