Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Temmuz 2025 23:13
Asker-polis çatışması
Bu sitede alenen Türk askeri ve polisini karşı karşıya getirip birbirine düşürerek hakaret ve aşağılamalarla bu kutsal mesleklere apaçık zarar verilerek suç işlenmektedir.Sitenin yöneticileri ivedi çirkin kıyaslamaların yapıldığı sohbet,başlık ve konuşmaları kaldırmalı. Şahısları forumdan uzaklaştırmalıdır. !!!

Duskiran
Aday Memur
19 Temmuz 2025 23:54
haklısın kardeşim bazı fetö artığı yada pkklı piçler polis ve jandarmaymış gibi yazıyolar bence.asker polis jandarma birbirine ağır laf söylemez hiç bir zaman.
Toplam 1 mesaj

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