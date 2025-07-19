KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2025 23:19
AKADEMİDEKİ ÖDEME VE SİGORTA KONUSU

Hazırlık eğitimine alınan bir devlet memuru bu aylık ve sigortadan feragat edebilir mi?

(ücretsiz izin alarak eğitime devam edebilmesi için)

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