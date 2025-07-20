Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 00:11
2024 yılı isteğe bağlı nakille Ankara'ya tayin oldum 2 yıl beklemeden eski yerime nasıl geri dönebil

Kur'an kursu öğreticileri isteğe bağlı nakil ile Ankara'ya tayin oldum eski görev ilime geri dönmek istiyorum 2 yıl beklemeden dönme yolu var mıdır acaba

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