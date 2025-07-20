KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 01:02
32.dönem POMEM Kazandım. Mezuniyet sonrası Hk.

Merak ettiğim konu şu Pomem bittikten sonra ilk görev yerimizde giderken ne kadar bir sürelik iznimiz oluyor. Gittiğimiz şehirde ev tutmak ve evi yerleştirmek için bir süremiz oluyor mu? Birde Bu süreç için bir ücret desteği var mı? Yoksa elimizde maaşımız bile olmadan mı bunları halletmemiz gerekecek. ek olarak daha önce Diyarbakır pomemde eğitim görenler orası hakkında bildiklerini paylaşırsa çok memnun olurum.

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