Ev sahibi ile sorun yaşayanlar

Ev sahibi ile kira konusunda anlaşamadık ben devletin verdiği kira zam oranının da üstünde zam yaptım ancak beyefendi kabul etmiyor %100 zam yapmamı istiyor..anlaşamayınca bana evden çık ozaman dedi, bende evden çıkmayacağımı isterse kira tespit davası açabileceğini söyledim. Sormak istediğim mesele şu ev sahibi telefonla arayıp duruyor bana iftira atarsa telefonda hakaret veya tehdit etti diye mesleki açıdan sıkıntı yaşarmıyım suçsuz olduğumu nasıl kanıtlayabilirim, beni evden çıkarmak için bu yollara başvurabilecek birisi.. Daha önce hiç soruşturma vs. Geçirmediğim için bu konulara hakim değilim yardımcı olursanız sevinirim

Ev sahibi ile kira konusunda anlaşamadık ben devletin verdiği kira zam oranının da üstünde zam yaptım ancak beyefendi kabul etmiyor %100 zam yapmamı istiyor..anlaşamayınca bana evden çık ozaman dedi, bende evden çıkmayacağımı isterse kira tespit davası açabileceğini söyledim. Sormak istediğim mesele şu ev sahibi telefonla arayıp duruyor bana iftira atarsa telefonda hakaret veya tehdit etti diye mesleki açıdan sıkıntı yaşarmıyım suçsuz olduğumu nasıl kanıtlayabilirim, beni evden çıkarmak için bu yollara başvurabilecek birisi.. Daha önce hiç soruşturma vs. Geçirmediğim için bu konulara hakim değilim yardımcı olursanız sevinirim