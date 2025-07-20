Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 08:28
Ev sahibi ile sorun yaşayanlar
Ev sahibi ile kira konusunda anlaşamadık ben devletin verdiği kira zam oranının da üstünde zam yaptım ancak beyefendi kabul etmiyor %100 zam yapmamı istiyor..anlaşamayınca bana evden çık ozaman dedi, bende evden çıkmayacağımı isterse kira tespit davası açabileceğini söyledim. Sormak istediğim mesele şu ev sahibi telefonla arayıp duruyor bana iftira atarsa telefonda hakaret veya tehdit etti diye mesleki açıdan sıkıntı yaşarmıyım suçsuz olduğumu nasıl kanıtlayabilirim, beni evden çıkarmak için bu yollara başvurabilecek birisi.. Daha önce hiç soruşturma vs. Geçirmediğim için bu konulara hakim değilim yardımcı olursanız sevinirim

Feritdemir0133
Memur
20 Temmuz 2025 08:33

Sözleşme var mı?


bordobere28
20 Temmuz 2025 08:34
Var abi
Feritdemir0133, 1 saat önce

Sözleşme var mı?


Memurilanlari
Memur
20 Temmuz 2025 08:35

İddia eden iddiasını kanitlamak zorunda siz neyi kanitlayacksiniz!


bordobere28
20 Temmuz 2025 08:38
Mesleki açıdan bir sıkıntı yaşarmıyım soruşturma vs. açılıyor mu bilmediğim için sordum
Memurilanlari, 1 saat önce

İddia eden iddiasını kanitlamak zorunda siz neyi kanitlayacksiniz!


Feritdemir0133
Memur
20 Temmuz 2025 08:38

Varsa tamam %46 civarı açıklandı kiralık artış oranı. Fazlasını verme. Telefonlarına cevap verme. Mesaj yolu ile devletin belirlemiş olduğu üst sınır%46 oranında zam ile kira ödemesi yapacağını belirt. Ve o ne mesaj atarsa atsın hakaret tehdit içerikli hiçbir mesaj atma. Gitsin napıyorsa yapsın. Açgözlülükten başka bir şey değil.


bordobere28
20 Temmuz 2025 08:40
Tamamdır teşekkürler
Feritdemir0133, 1 saat önce

Varsa tamam %46 civarı açıklandı kiralık artış oranı. Fazlasını verme. Telefonlarına cevap verme. Mesaj yolu ile devletin belirlemiş olduğu üst sınır%46 oranında zam ile kira ödemesi yapacağını belirt. Ve o ne mesaj atarsa atsın hakaret tehdit içerikli hiçbir mesaj atma. Gitsin napıyorsa yapsın. Açgözlülükten başka bir şey değil.


Memurilanlari
Memur
20 Temmuz 2025 08:40

Soruşturma açılsa da bir şey çıkmaz. Bizde de vardı. Adam müdüre, cimer ne varsa şikayet ediyordu. Soruşturma açılıp cezaya yer yoktur denip kapanıyordu.

bordobere28, 1 saat önce
Mesleki açıdan bir sıkıntı yaşarmıyım soruşturma vs. açılıyor mu bilmediğim için sordum

Feritdemir0133
Memur
20 Temmuz 2025 08:43

Hakaret tehdit vs yoksa soruşturma açılmaz idari yönden. Alacak verecek meselesi. Mahkemede hallolur gider. Elinde sözleşmen var. 1 ay önce çık diye bildirimde bılunması lazım. Ordan 1 seneden önce seni çıkaramaz.

bordobere28, 1 saat önce
Mesleki açıdan bir sıkıntı yaşarmıyım soruşturma vs. açılıyor mu bilmediğim için sordum

Kadir-29
Şef
20 Temmuz 2025 08:46
kardeşim bu kadar korkmayın ya. anlaşamıyorsan adama mesaj at seninle daha muhatap olmayacağım birşey demek istiyorsan mesaj at de herşey kayıtlı kalır. devlet belirttiği oranda zam yap gönder versin mahkemeye 11 sene de anca çıkartır

Memurhaps
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 08:54
hangi ildesin devrem kiranı ne kadardan ne kadara çıkarmak istiyor

Fenerbahce19.07
Memur
20 Temmuz 2025 09:02
sozlesme 1 yillik olsa dahi seni 10 yil boyunca o evden cikaramaz. butun haklar kiracıdan yana rahat ol :) kira tespit davasini da 5 yildan sonra acabilir. Evin oldugu sehirde ev sahibinin baska evi yoksa o zaman mahkeye gidip benim bu eve ihtiyacim var kiraciyi cikarip ben oturmak istiyorum derse kazanir , bu davalar da 1-2 yil suruyor deniliyor.

Deli-Kurt2017
Şef
20 Temmuz 2025 09:15

Hic birsey olmaz. Telefona cevap verme birak mesaj atsin. Baktin cok ariyor git kisilerin huzur ve sukununu bozmadan sikayetci ol. Bana kalsa buna da gerek yok. Bizim burda ev sahibi arkadasa evden cik ben girecem diyerek evi bosaltti. Arkadas kendinisine dedi ne kadar kira istiyorsan vereyim kis gunu beni ugrastirma desede ev sahibi cikardi. Sonra baska kiraciye evi kiralamis. Arkadas bunu tespit edince mahkemeye verdi. Tasinma masraflari, yeni evin 6 ay kiralik ucretini ev sahibu odedi. Ancak cikarken arkadas tutanak imzalatmisti. Keza banada ayni fais fiyat istedi. Uzlasmaciya gittik. Yine benim dedigim oldu. Uzlasma parasinida ev sahibu odedi.

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!İcralık polislerMazeret ataması 2025Fazla Mesai Ücreti + Gece Tazminatı12 ile 16 bin zam taslak aşaması Yarı Zamanlı Çalışma Zam YOK Canımız Sağolsun.!Pöh Arkadaşlar neden böyle saygısız ?Ev sahibi ile sorun yaşayanlar

Sözlük

mutluluk veren kokular 3 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 MT Global Danışmanlık 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2 o gün bugündür 1 olay ufku 1 hiç ışık yok 1 spotify 1 şu an çalan şarkı 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid vefat ettiFon vaadiyle 6,5 milyonluk vurgun: Tehdit ve darbettiler, eşinden bile para istedilerUzmanlardan 'lise tercihleri üniversite yolculuğuna ilk adım' uyarısıGurbetçi her sene 800 milyar bırakıyorUluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.