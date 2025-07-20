Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 09:14
Hizmetli görevde yükselmeyle öğretmen olabilir mi

Bir üniversitede 3 yıl görevimi tamamladım. Yüksek lisansı da yaptım. Meb'e bir şekil geçip unvan değişikliği veya görevde yükselmeyle öğretmen olamayacağımı söylediler ilk girdiğimden beri. Ne mevzuat okursam okuyayım buna kaynak bulamadım doğruluğu nedir?


E.Kayı Han
Editor
20 Temmuz 2025 09:28

Bak kardeşim şu anda milli eğitim bakanı olabilirsin ama öğretmen olamazsın.


bahçesaray
Şef
20 Temmuz 2025 09:53
maalesef eğitim fakültesi + akademi
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