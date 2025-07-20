Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 09:16
Kurumda Adam Kayırma Mobing

merhaba arkadaşlar ben destek personeliyim 6 ay sonra 3. yılımı doldurup kadroya geçeceğim vede önlisansımıda aöf ten bitirdim kurumda çay dağıtma temizlik masa sandalye taşıma her işi ben yapıyorum bildiğiniz memurların hocaların ayakcısıyım yaptığım işten gocunmuyorum fakat ortaokul mezunu temizlik personeli 4dli bir kişiyi masabaşına oturttular zoruma giden budur nasıl bi yol izlemeliyim

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