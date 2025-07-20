KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 09:53
Belediyede aday memur ken pomemi kazanmak

Merhaba arkadaşlar size bir sorum olacak şimdi ben büyükşehir belediyesinde aday memurum 32. Dönem pomemi kazandım aday memurluktan istifa etmeden pomemin intibak eğitimine katılabilme şansım varmıdır hiç böyle yapan birine denk geldiniz mi cünkü eğer intibak eğitiminde sağlıktan geçersem aday memurluktan istifa etmeyi düşünüyorum aday memurluktan istifa edince 6 ay sonra memur olabiliyoruz tekrardan diye hatırlıyorum pomemin eğitimi 10 ay saten mantıken 6 ayı geçiyor bu konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi veya çevresinde hiç aday memurluktan veya asıl memurluktan istifa edip pomemi kazanıp polis olan varmı?

Çok Yazılan Konular

Mülakattaki Komisyona Ailenin sicili Gidiyor Mudur?32.DÖNEM POMEM KAZANANLARIN SÖZLÜ MÜLAKAT ANILARIPomem Önlisans Erkekpomem kazandım askerlik durumumSon HakPOMEM ve Asem kazandım hangisine gitmeliyimPomem işitme testiSözlü mülakatta bizi neye göre eliyorlar?Lütfen yrdımcı olur musunuz?????Pomem ve mitral yetmezlik

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 mutluluk veren kokular 3 bi mola radyo yayını 2 MT Global Danışmanlık 1 olay ufku 1 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 günaydın sözlük 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2 hiç ışık yok 1 yks 2025 1

Son Haberler

20 yıldır komada olan Suudi Prens Velid vefat ettiFon vaadiyle 6,5 milyonluk vurgun: Tehdit ve darbettiler, eşinden bile para istedilerUzmanlardan 'lise tercihleri üniversite yolculuğuna ilk adım' uyarısıGurbetçi her sene 800 milyar bırakıyorUluslararası Operasyon: 15 Kaçak Suçlu Türkiye'ye Getirildi

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.