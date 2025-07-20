Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 10:22
Göreve İade Sonrası Yatan Toplu Ödeme Hakkında
Arkadaşlar merhaba, 2 yıl açıkta kalma, 3.5 yıl ihraç sonrası geçtiğimiz ay Polis memuru olarak göreve iade edildim ve başladım. Tarafıma bu 5.5 yıllık süreç için 302 bin TL yatırılmış. Yatırılan bu tutarın hangi kalemler olduğunu Emniyet e dilekçe verme dışında naısl öğrenebilirim? Eksik yatan ödemeler, fazla çalışma ücreti, operasyon tazminatı, banka promosyonu vb kalemler için dava açacağım. Bu dava içerisine Maddi manevi tazminat istediğimide ekleyeyim mi sizce? Yoksa usulen maddi manevi davayı ayrı mı açmak doğru olur? Bu süreci yaşayan arkadaşlar dan destek bekliyorum..

nebininçogulu
Aday Memur
20 Temmuz 2025 10:33

1. Yatırılan ücret çok az, muhtemelen tazminatlar yatmamış sadece maaşın ham hali yatmış.

2. Kalemleri dilekçe dışında öğrenme şansınız çok az.

3. Dava açmadan eksik yatan ödemeleri alma ihtimaliniz çok az.

4. Maddi ve manevi tazminat taleplerini aynı davada açmanızda fayda var.


Aslan9090
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 10:39
İhraç olduğum dönemde hep sigortalı çalıştım. sigortalı olarak tahminim 600-700 bin TL özel sektörde kazanmışımdır. Bu tutarında bana yatıralacak toplu ödemeden MAHSUP edildiğini düşünüyorum. Eksik ödemeler ve bu kalemlerin faizi ile ilgili ödenmesine ilişkin 1 dava. 5.5 yılda yaşadığım maddi manevi zorluklar için tazminat Birlikte olacak şekilde ayrı bir dava açmanın uygun olup olmadığını sormak istemiştim.
nebininçogulu, 3 saat önce

1. Yatırılan ücret çok az, muhtemelen tazminatlar yatmamış sadece maaşın ham hali yatmış.

2. Kalemleri dilekçe dışında öğrenme şansınız çok az.

3. Dava açmadan eksik yatan ödemeleri alma ihtimaliniz çok az.

4. Maddi ve manevi tazminat taleplerini aynı davada açmanızda fayda var.


nebininçogulu
Aday Memur
20 Temmuz 2025 11:06

Özel sektörde çalışsanız dahi maaşınızı alabilirsiniz. Bununla ilgili mahkeme Anayasa Mahkemesi kararı var. Maddi ve manevi davayı ayrıca da açabilirsiniz ancak birlikte tek dava ile açmanızda usul ekonomisi bakımından lehinize olan hususlar var.

Aslan9090, 3 saat önce
İhraç olduğum dönemde hep sigortalı çalıştım. sigortalı olarak tahminim 600-700 bin TL özel sektörde kazanmışımdır. Bu tutarında bana yatıralacak toplu ödemeden MAHSUP edildiğini düşünüyorum. Eksik ödemeler ve bu kalemlerin faizi ile ilgili ödenmesine ilişkin 1 dava. 5.5 yılda yaşadığım maddi manevi zorluklar için tazminat Birlikte olacak şekilde ayrı bir dava açmanın uygun olup olmadığını sormak istemiştim.

Aslan9090
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 11:14
Anayasa mahkemesi kararlarını emsal göstereceğim dediğiniz gibi..Ancak manevi tazminat talebimin ayrı açmak istememin sebebi. uzun ihraç dönemi sonrasında tüm kalemlerin eksiksiz ödenmesi durumunda yüksek bir Mevlanın idareden alınarak, tarafıma ödenmesi kararı verildiğinde.. ayrıca manevi olarak da aynı dava içerisinde isteyeceğim tutarın(400-500) bin gibi rakamın hakimlerce zaten bir çok ödeme yapılması kararı veriliyor. manevi olarak da düşük bir rakam versekte veya hiç vermemekte sorun olmaz algısı oluşturmaması içindir.. Hepsini tek davada açmanın lehime nasıl bir katkı sağlayacağını belirtir misiniz? ( mahkeme masrafı çift ödememem içinnmi demiştiniz : )
nebininçogulu, 2 saat önce

Özel sektörde çalışsanız dahi maaşınızı alabilirsiniz. Bununla ilgili mahkeme Anayasa Mahkemesi kararı var. Maddi ve manevi davayı ayrıca da açabilirsiniz ancak birlikte tek dava ile açmanızda usul ekonomisi bakımından lehinize olan hususlar var.


Hakkarii155
20 Temmuz 2025 12:03
iade olduktan sonra tercih yaptırdılar mı tercihinize mi gönderdiler ne zaman tercih sonucu açıklandı bilgi verirseniz sevinirim

Aslan9090
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 12:04
mahkeme kararı sonrası 15 gşn sonra Evet 7 tane doğu tercihi yaptım. Tercihten 10-15 gün sonra görev yerim belli oldu ve başladım
Hakkarii155, 1 saat önce
iade olduktan sonra tercih yaptırdılar mı tercihinize mi gönderdiler ne zaman tercih sonucu açıklandı bilgi verirseniz sevinirim

Hakkarii155
20 Temmuz 2025 12:05
kaçıncı tercihinize gittiniz

Aslan9090
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 12:06
4 .tercih geldi. 7 tercihten birine muhakkak veriyorlar. tercih dışı atama bu şekilde dönüşlerde olmuyor merak etme
Hakkarii155, 1 saat önce
kaçıncı tercihinize gittiniz

Hakkarii155
20 Temmuz 2025 12:08
mehil müddeti verdiler mi benim görev yaptığım yerde görev sürem dolmadı banada tercih yaptırdılar ben çift şark yapmıştım batıya yeni dönmüştüm ama yinede tercih yaptırdılar bir hafta oldu

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
20 Temmuz 2025 12:15
Hayırlı olsun, Destek Büro Yada Şubeye dilekçe yazın ayrıntılı kalemleri veriyorlar, Maaşları Eski yıllara göre olduğu için çok düşük kalıyor, Yıllık faizleri de 2024 Haziran öncesinde %9 Haziran 24 den sonra %24 oldu. Gelen cevabı dilekçe ile İdare Mahkemesine verebilirsiniz. Açıkta ve İhracta geçen süreler için ayrı dava açın yoksa dilekçe red geldi bana iki kere, Sonra ayrı ayrı davalar açtım, Manevi Tazminat da ekledim. Mahkeme kararında yazana göre haklarınızı isteyiniz. Yeni davalar için dilekçelerde Fazla Çalışma Tazminati Operasyonu Tazminati ve Yol parası ekledim ben . Önceki davaları kendim kazandım ama dilekçeler red gelince Sosyal medyada gördüğüm Avukat olarak Mahmut ve Büşra Levent vekalet verdim.

Aslan9090
Şube Müdürü
20 Temmuz 2025 12:20
Uzun cevap için teşekkürler. Aslında bir çok davada açık ve ihraç dönemi için tek davada istendiğini ve mahkemenin de açık ihraç dönemine ilişkin toplu karar verdiğini görüyorum. Neden usulen Red verdiler size acaba? Manevi tazminatı hangisi ile birlikte istemiştiniz, manevi tazminat için rakamı yüksek tutmakta yarar varmıdır?
Aslanbey1453, 55 dk. önce
Hayırlı olsun, Destek Büro Yada Şubeye dilekçe yazın ayrıntılı kalemleri veriyorlar, Maaşları Eski yıllara göre olduğu için çok düşük kalıyor, Yıllık faizleri de 2024 Haziran öncesinde %9 Haziran 24 den sonra %24 oldu. Gelen cevabı dilekçe ile İdare Mahkemesine verebilirsiniz. Açıkta ve İhracta geçen süreler için ayrı dava açın yoksa dilekçe red geldi bana iki kere, Sonra ayrı ayrı davalar açtım, Manevi Tazminat da ekledim. Mahkeme kararında yazana göre haklarınızı isteyiniz. Yeni davalar için dilekçelerde Fazla Çalışma Tazminati Operasyonu Tazminati ve Yol parası ekledim ben . Önceki davaları kendim kazandım ama dilekçeler red gelince Sosyal medyada gördüğüm Avukat olarak Mahmut ve Büşra Levent vekalet verdim.
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