Göreve İade Sonrası Yatan Toplu Ödeme Hakkında

Arkadaşlar merhaba, 2 yıl açıkta kalma, 3.5 yıl ihraç sonrası geçtiğimiz ay Polis memuru olarak göreve iade edildim ve başladım. Tarafıma bu 5.5 yıllık süreç için 302 bin TL yatırılmış. Yatırılan bu tutarın hangi kalemler olduğunu Emniyet e dilekçe verme dışında naısl öğrenebilirim? Eksik yatan ödemeler, fazla çalışma ücreti, operasyon tazminatı, banka promosyonu vb kalemler için dava açacağım. Bu dava içerisine Maddi manevi tazminat istediğimide ekleyeyim mi sizce? Yoksa usulen maddi manevi davayı ayrı mı açmak doğru olur? Bu süreci yaşayan arkadaşlar dan destek bekliyorum..

Arkadaşlar merhaba, 2 yıl açıkta kalma, 3.5 yıl ihraç sonrası geçtiğimiz ay Polis memuru olarak göreve iade edildim ve başladım. Tarafıma bu 5.5 yıllık süreç için 302 bin TL yatırılmış. Yatırılan bu tutarın hangi kalemler olduğunu Emniyet e dilekçe verme dışında naısl öğrenebilirim? Eksik yatan ödemeler, fazla çalışma ücreti, operasyon tazminatı, banka promosyonu vb kalemler için dava açacağım. Bu dava içerisine Maddi manevi tazminat istediğimide ekleyeyim mi sizce? Yoksa usulen maddi manevi davayı ayrı mı açmak doğru olur? Bu süreci yaşayan arkadaşlar dan destek bekliyorum..