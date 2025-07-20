KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 10:37
Askerlik sınıflandırması hakkinda

Merhaba lütfen sadece konuda tecrübeli veya bilgili kişiler yorum yaparsa sevinirim.

Ben 2024 Ağustos ayında önlisans mezunu olarak tecilimi bozup yedek astsubay başvurusu yapmıştım. Sınıflandırmam er olarak çıktığı için 4 yıllık eğitimimi tamamlamak için erteledim.

Şuan 2025 temmuz ayındayız ve artık Lisans mezunuyum.

Sorum şu : ertelemeyi bozup askere gitmek istiyorum sınıflandırmam değişir mi ? Bazı durumlarda değişebiliyor diye duymuştum ozamanlar önlisans mezunuydum erteleyip şuan lisans mezunu oldum tekrar ydk ast veya subay olarak değişme ihtimali varmıdır?


RAMİZ DAYİİ
Aday Memur
20 Temmuz 2025 11:52

Yorum yapacak kimse yok mu ya yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar

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