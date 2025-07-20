Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 10:45
Eşimin annnesinin raporu ile mazeret ataması isteyebilir miyim?

il içi atama istedik kontenjandan dolayı olmadı eşim merkezde ben ilçedeyim il dışı isteyip gitmek istiyorum ama sağlıkta eşimin annnesinin raporu var ben sisteme yükleyip gidebilirmiyim


bahçesaray
Şef
20 Temmuz 2025 11:37
maalesef
Toplam 1 mesaj

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