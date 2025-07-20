Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 11:52
Enflasyon farkı

Arkadaşlar bu maaş farkı ne zaman yatacak bilen var mı acaba?


LeiteKaka
Aday Memur
20 Temmuz 2025 12:30
bu sene yatmayacak . Maliye Bakanı açıkladı. hepsi hazineye gidecek

levent1185
Aday Memur
20 Temmuz 2025 12:40

Yani var ya boş konuşmak için konuşuyonuz ha

LeiteKaka, 40 dk. önce
bu sene yatmayacak . Maliye Bakanı açıkladı. hepsi hazineye gidecek
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