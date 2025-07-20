Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 12:05
Öğretmenin bedelli askerliği

Ağustos ayında bedelli askerliğe gideceğim ağustos ayında maaş alamıyormuyum


baykuş123
Şef
20 Temmuz 2025 12:38

Ağustos 15'te yatan para Ağustos 15 ve Eylül 15'e kadar ki çalışma dönemini kapsar .Ona göre hesap edin.

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