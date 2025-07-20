Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 12:05
TEMAD?a Sosyal medyadan destek olalım
Değerli Meslektaşlarım bu hak mücadelesinde TEMAD'ı sosyal medyadan destek olalım .Birimiz hepimiz için , hepimiz birimiz için düsturuyla hareket edelim .

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