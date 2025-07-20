KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 12:18
Tanımlanmamış ürtiker pomeme engel mi

Arkadaşlar 32. Dönem Pomem kazandım intibağa gideceğim , e nabızımda tanımlanmamış ürtiker yazıyor ama hiçbir belirtisi yok şu anda . E nabıza bakıp sıkıntı çıkar mı genel sağlıkta

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Mülakattaki Komisyona Ailenin sicili Gidiyor Mudur?32.DÖNEM POMEM KAZANANLARIN SÖZLÜ MÜLAKAT ANILARIPomem Önlisans Erkekpomem kazandım askerlik durumumSon HakPOMEM ve Asem kazandım hangisine gitmeliyimPomem işitme testiSözlü mülakatta bizi neye göre eliyorlar?Lütfen yrdımcı olur musunuz?????Pomem ve mitral yetmezlik

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