Özel Sektör Eş Durumu Tayini

Merhaba herkese iyi forumlar,

Ben geçtiğimiz bir yıl içersinde kendi yaşadığım ilde yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Bu süreçte sigortam 4c olarak bütün yıl boyunca yattı. Daha sonra yine yaşadığım ilde özel sektör de çalışmaya devam etmekteyim. Eşim sağlık bakanlığı personeli kadrosu bulunmakta olup 3 yıldır şehir dışında görev yapıyor, mazaretli tayin hakkını elde etmiş bulunmaktadır.

4c den yatan sigortalarımı hizmet birleştirmesi ile 4a primine dönüştürmüş bulunmaktayım. Şu an görünürde toplanması gereken primleri toplamış görünüyorum ancak SGK 4a çalışanın bir yıl içersinde 360 günden fazla primi olamaz diyerek emekli sandığından yatan tazminat primlerini saymıyor. Buna gerek olmadan da ekim ayı itibariyle 720 gün primi tamamlamış bulunacağım.

Eş durumunda her hangi bir sorun çıkar mı? İzlememiz gereken bir yöntem ve yol var mıdır?