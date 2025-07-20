Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 13:13
PROMOSYON VE MAAŞ FARKI TAM OLARAK NE ZAMAN YATAR VE NE KADAR YATAR SİZCE
Umarım en düşük 150 yatar bir nebze rahatlama olur hepimize

onlythemiracle
Şef
20 Temmuz 2025 13:17

Çok gereksiz bir başlım


Alp340626
Aday Memur
20 Temmuz 2025 13:47
promosyon Kasım Aralık gibi maaş farkı hafta içi yatar

bahçler34
20 Temmuz 2025 14:18

Laf olsun diye başlık açmış


Diegosan
Memur
20 Temmuz 2025 14:50
Mersin maaş farkı cuma günü yattı. Promosyon çok ayrı bir konu göreceğiz bakalım.
Toplam 4 mesaj

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