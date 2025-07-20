KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 13:17
MEB AKADEMİ ÖDEME / SİGORTA

7528 sayılı Kanunun 14 maddesinde düzenlenen ödeme ve sigortayı isteğe göre reddedebiliyor muyuz?

(zaten memur olmamız ve akademiye ücretsiz izinle devam edebilmek için)

Çok Yazılan Konular

Makine mühendisi olup 2025 ags ye giren var mıMemur öğretmenlerAGS Akademisine Katılacak olan mevcut çalışanların durumu nasıl olacak?AGS ye kimler girebilir?Çalışanların Akademideki EğitimiMemur Olup AGS ye Giren VarmıEDİP ÜZEN BEYE BU ÖNEMLİ KONUNUN İLETİLMESİ GEREKİYOR

Sözlük

Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2 olay ufku 1 mutluluk veren kokular 1 MT Global Danışmanlık 1 spotify 1 günaydın sözlük 1 yks 2025 1 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 o gün bugündür 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Atatürk'e hakaret etmişti! Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı12 ton karpuz 20 dakikada tükendiDışişleri'nden Filistin politikası iddialarına yanıt!Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair vizyonun adıdırMEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.