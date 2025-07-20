Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 13:19
Görevde yükselme de disiplin soruşturması

Disiplin soruşturması devam ediyorken GYS mülakatına girersem, bu soruşturmayı müdür olmaya engel yapabilirler mi, kesinleşmesi mi gerekir, müdür olduktan sonra ceza alırsam atamam iptal mi edilir?


feridunemeksiz
Şef
20 Temmuz 2025 13:31
yüz kızartıcı bir suç işlemediğin takdirde hiçbir şey müdür olmana engel değil bir anlamda müdür olmana tek engel kendinsin

katipbey010
20 Temmuz 2025 13:34

Kendim nasıl oluyorum?

Geçen sınavda 85 aldım, müdür yapılmadım. :)

Tek suçum kimseyle iletişime geçmemek mi?

feridunemeksiz, 5 saat önce
yüz kızartıcı bir suç işlemediğin takdirde hiçbir şey müdür olmana engel değil bir anlamda müdür olmana tek engel kendinsin

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
20 Temmuz 2025 17:07

Soruşturmaya konu olan olay nedir?

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