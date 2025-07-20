GÖREVDE YÜKSELMEDE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

yüz kızartıcı bir suç işlemediğin takdirde hiçbir şey müdür olmana engel değil bir anlamda müdür olmana tek engel kendinsin

yüz kızartıcı bir suç işlemediğin takdirde hiçbir şey müdür olmana engel değil bir anlamda müdür olmana tek engel kendinsin