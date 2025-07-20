Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 13:21
Sosyal Hizmet Atama Koşulları

4 yıllık Sosyal Hizmet mezunu bir kişi hangi kurum ve unvanlara atanabilir, hangi KPSS puan türüyle ataması yapılıyor?

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