KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 13:24
Bir Memur Nasıl Öğretmen Akademisine Devam Edecek?

Kadrolu bir devlet memuru istifa etmeden ücretli veya ücretsiz izin haklarından birini kullanarak MEB hazırlık eğitimine nasıl devam edebilir?

(yorum değil de madde dayanağı belirtilirse iyi olur)

Çok Yazılan Konular

Makine mühendisi olup 2025 ags ye giren var mıMemur öğretmenlerAGS Akademisine Katılacak olan mevcut çalışanların durumu nasıl olacak?AGS ye kimler girebilir?Çalışanların Akademideki EğitimiMemur Olup AGS ye Giren VarmıEDİP ÜZEN BEYE BU ÖNEMLİ KONUNUN İLETİLMESİ GEREKİYOR

Sözlük

güne bir söz bırak 1 şu an çalan şarkı 1 din savunucularının insanları dinden soğutması 1 MT Global Danışmanlık 1 günaydın sözlük 1 bi mola radyo yayını 2 hiç ışık yok 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 2 mutluluk veren kokular 1 olay ufku 1

Son Haberler

Atatürk'e hakaret etmişti! Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı12 ton karpuz 20 dakikada tükendiDışişleri'nden Filistin politikası iddialarına yanıt!Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair vizyonun adıdırMEB'den Velilere YKS Tercih Kılavuzu!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.