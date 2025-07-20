KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 13:32
EDİP ÜZEN BEYE BU ÖNEMLİ KONUNUN İLETİLMESİ GEREKİYOR

Kadrolu memurlardan öğretmenliğe geçmek isteyenlerin kafası çok karışık, bu konunun MEB bürokratlarına iletilmesi gerekiyor:

Zira, kadrolu memurlar MEB Hazırlık Eğitimine nasıl devam edeceğini bilmiyor.

Sonuç olarak; Anayasa 42.maddesindeki eğitim hakkı ve vatandaşın dilediği alanda çalışma hakkı ihlal edilmiş olacak.


temelbilimler
Şef
20 Temmuz 2025 14:01
aynen sözleşmeli memurlar içinde aynı sorun sonuçta atanma yok akademi var istifa ettiğimiz için cezalı duruma düşecekmiyiz
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