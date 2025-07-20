Yeni Proje okulu yönetmeliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Mazerete bağlı il dışı atama süreci nasıl işliyor?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiİl dışı ilişik kesme süresiMazerete bağlı il dışı tayinYarı zamanlı çalışma bu gece itibariyle resmi gazetedeİşçi sendikaları ikinci 6 ay için yüzde 24 teklif aldı.Sınavsız atamaya sınav şartı koymakÖğretmenin bedelli askerliği
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.