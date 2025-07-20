Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 13:46
Yeni Proje okulu yönetmeliği

Yeni proje okulu yönetmeliğinde öğretmen atamalarında 4+4 kuralı yazmıyor.bu durumda halen bu okullardaki bir öğretmenin istediği kadar çalışmasının yolu açılmış olmuyor mu?

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