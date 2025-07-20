Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Temmuz 2025 14:19
kıdem kademe değişikliği hk.

şuan kıdem kademem 7/2 üniversite diplomamı saydırırsam değişiklik olur mu, olursa güncel hali ne olur teşekkürler.

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