Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


20 Temmuz 2025 14:59
BES hakkında yardımcı olabilir misiniz?

sizce kalmak mantıklı mı? Çıkmak istiyorum aslında iş yerinde kime sorsam çıkmış.

Haziran ve temmuz maaşlarında bordrodan kesinti yapmış gözüküyor mesela ama uygulamalarda yansıyan bir birikim yok...anlamıyorum yani mantığını bu işin.

şu konuda beni bir aydınlatır mısınız lütfen?

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