Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


20 Temmuz 2025 15:08
İyileştirme

Şube müdürlerine ve şeflere iyileştirme istiyoruz.Özellikle MEB de öğretmenlerle maaş farkı çok açıldı...

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