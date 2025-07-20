Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 16:21
İstifa ediyorum

Merhabalar

2 yıl önce bir olaydan dolayı sürgün edildim, adli ve idari soruşturmalardan koğuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi ama hizmet gereği tayinim iptal edilmiyor 2 yıldır eşimden ailemden ayrı yaşıyorum artık istifa etmeye karar verdim yıl sonuna doğru istifa edeceğim. Hakkımı helal etmiyorum


LeiteKaka
Aday Memur
20 Temmuz 2025 16:23
ok.by

luivi
20 Temmuz 2025 16:26
Dön köyüne hadi
LeiteKaka, 2 saat önce
ok.by

ARTVİNLİ1608
Aday Memur
20 Temmuz 2025 17:20
Doğru karar reis.Gençlere 1 kontenjan açılır

eric7cantona
Aday Memur
20 Temmuz 2025 18:17

Kovuşturma yazmadan nasıl kamu görevlisi oldun zaten.

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