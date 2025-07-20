Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2025 18:15
Kamu Görevlileri Tazminat Davası

Emniyet personeliyim sanık olarak yargılandığım bir davada kaybettim, karşı taraf tazminat davası da açtı ve 06.09.2023 tarihinde 35 bin TL tazminat aldı. İçişleri bakanlığı hazine zararı oluştuğu için bana dava açtı ve 35 bin TL yi faiziyle geri istiyor. Bu faiz nasıl hesaplanıyor bilgisi olan var mı adi kanuni faiz oranına göre mi hesaplanıyor yoksa başka bir hesaplaması mı var?

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