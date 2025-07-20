Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2025 19:36
Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.

benim okulumda öğretmen eksiği yok ama öğretmen eksiği olan okullar var ve birden fazla nöbet tutan öğretmen varken rehberlikçinin nöbet tutmamasını doğru bulmuyorum ilgili hususta mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.


baykuş123
Şef
20 Temmuz 2025 19:45

Güzel konu birazdan rehberlikçiler yatıyor, onların da derse girmesi lazım diyen tayfa damlar ahahahhaha


Reksai786
Aday Memur
20 Temmuz 2025 19:57

hem nöbet ücretinden yararlanırlar hem danışmanlık yaptıkları öğrencilerini tenefüste gözlemlerler

baykuş123, 1 saat önce

Güzel konu birazdan rehberlikçiler yatıyor, onların da derse girmesi lazım diyen tayfa damlar ahahahhaha

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